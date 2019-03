8 mars : Dakaractu a célébré ses femmes.

On célèbre le 8 mars depuis plus de cent ans. Les Chinoises et les Russes ont même droit à un jour de congé. Les employées de Dakaractu ont eu droit à des cadeaux en or : des bagues offertes par le Directeur général du site. Symbole d'un engagement, témoignage d'un amour.



Gravé, texturé, travaillé en maille fluide, le métal jaune se décline désormais sur les doigts des femmes de Dakaractu.

Les 9 bonnes dames du groupe, dont les 7 sont dans le club des 4,5 millions de femmes célibataires, ont reçu chacune une bague en or ce vendredi matin. Elles ont eu droit à ces jolies récompenses à la faveur de la journée internationale des droits de la femme.

Chaque année pour la Journée internationale des droits des femmes, les entreprises de presse essaient de marquer le coup.

Dakaractu a célébré ses femmes. Le site d'informations générales n’est pas seul dans ce cas...