8 mars / Albert Royer : Renforcement et sensibilisation des femmes sur la santé bucco-dentaire et les intoxications domestiques des enfants.

En cette journée du 8 mars où la femme est célébrée dans le monde, l'amicale des femmes du Centre Hospitalier National d'enfants Albert Royer ont saisi l'opportunité pour renforcer et sensibiliser les parents et surtout les femmes afin qu’elles puissent redoubler de vigilance par rapport à la santé de leurs enfants.



En effet, à travers une matinée médicale, le débat s'est ouvert sur les affections buccales et les intoxications domestiques.



Des sujets débattus et détaillés par des spécialistes tels le professeur Ousmane Ndiaye, chef du service pédiatrie du Centre Hospitalier National d’enfants Albert Royer, le Docteur Aminata Mbaye, un Pédiatre et le Professeur Malick Faye, chef du service d'odontologie du CHNEAR.