8 mars / Adja Sy : « Je suis une femme de défi... Une femme doit incarner des valeurs »

L'administratrice de la Place du souvenir invite les femmes à respecter davantage leur corps. "Une femme doit incarner des valeurs, elle peut être sexy oui, mais pas vulgaire, car elle est une mère et une épouse et c'est la religion qui a été la première à donner de la valeur à la femme." Adja Sy qui revient sur son parcours, affirme qu'elle est une femme de défi. "J’aime relever des defis. Là où il n'y a pas de défi, ça ne m’intéresse pas", dira t-elle. Celle qui aime se réinventer pour avoir embrassé plusieurs boulots, estime que l'homme et la femme ont chacun un rôle spécifique dans la société et les femmes n'ont pas à avoir de complexe vis à vis des hommes. Elles doivent se battre pour revendiquer la place qui leur est due et mieux, s'affirmer pour leur autonomisation et leur épanouissement.