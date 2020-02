8 ème journée Ligue 2 à Thiès : Renaissance de Dakar tient en échec Thiès Fc (1-1)

Le Thiès Fc et la Renaissance de Dakar se sont quittées dos à dos (1-1) ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès. Un match nul qui permet cependant au Thiès Fc d'arrêter l'hémorragie après 3 revers de suite alors que la Renaissance prend un point précieux à l'extérieur. C'est comme si le mal du football thiessois en ce moment est l'inefficacité puisque le Thiès Fc et le Cneps ne dérogent pas à cette nouvelle donne. En effet, le Thiès Fc qui pensait faire le plus difficile en ouvrant le score sur corner grâce à Abdoulaye Pouye (25") se fait rattraper 2" juste après l'ouverture du score. Le missile des 35 mètres de Mbacké Diack permet à une séduisante formation de la Renaissance de quitter le stade thiessois avec le point du nul (1-1) alors que Thiès Fc laisse filer 2 points à domicile, mais surtout arrête l'hémorragie après 3 défaites de rang. Le Thiès Fc est 10 ème au classement avec 10 points.