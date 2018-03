8 Mars : Quand les hommes louent les qualités de la femme…

Le 8 mars célèbre la femme. Une occasion saisie par les hommes pour témoigner sur les vertus de leurs épouses, mères, et sœurs.

Chacun dans le secteur où il évolue entretient une relation particulière avec les différentes femmes qu’il rencontre. Tantôt des éloges, tantôt des critiques, cependant les hommes reconnaissent la bravoure des femmes et même si elles dévient parfois. C’est pourquoi ils font preuve de compréhension et leur conseillent de redoubler d'efforts pour une génération aux lendemains meilleurs...