8 Mars : Les femmes du PRODAC à l’honneur

C’est dans une ambiance conviviale que les femmes du Programme des Domaines agricoles Communautaires ont célébré la journée internationale de la femme. Également appelée journée internationale des droits des femmes, elle met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Les agents du PRODAC n’ont pas dérogé à la règle étant donné qu’un exposé sur le genre fut organisé. Suite à cela, ils ont échangé sur le thème « je suis de la génération égalité, levons-nous ».

En voulant montrer la participation effective des femmes au développement communautaire, les agents ont pris exemple sur une des femmes du PRODAC qui a fait une exposition et proposé une dégustation de produits locaux. Une journée riche en enseignement que le coordonnateur Papa Malick Ndour à bien voulu souligner en félicitant les femmes pour leur rigueur et leur engagement.