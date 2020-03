8 Mars : Farba Ngom 'chante' la Femme à travers la première Dame.

Une journée spéciale pour des personnes spéciales. Même si elles méritent d'être fêtées tous les jours, le 8 mars est, cependant, un jour mémorable à travers le monde.

Se trouvant dans le Sénégal oriental, particulièrement à Agnam, le député-maire , Farba Ngom, a utilisé le pretexte de la rencontre où les populations de Ndiaffane Sorokoum sont venues en masse dans le cadre de la mise en place d'un espace de stockage d'oignons dans la localité, pour souhaiter une bonne fête à la femme.

La première Dame est, selon le maire, « celle qui doit être d'abord citée car, représentant l'icône de la femme sociale et généreuse... »

Il brandit dès lors, le flambeau tenu par la femme par l'entreprenariat, le travail sans relâche et son implication même en étant au foyer, dans les affaires politiques et sociales.