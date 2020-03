8 Mars / Droit des femmes : « Des avancées sont notées, mais il reste du travail à faire... » (Dior Fall Sow, AJS)

Des femmes désignées comme exemples en se basant sur leurs caractères, leurs parcours ou encore leurs actions contribuant au développement de leur pays, Dior Fall Sow en est une. Elle est juriste de profession et magistrate. Après avoir occupé des postes de haute responsabilité dans son pays et à l'international pendant des années, elle est revenue au bercail pour reprendre ses activités sociales. Dior Fall Sow a été la présidente et membre fondatrice de l'association des juristes du Sénégal pendant 12 ans, avant d'être nommée présidente d'honneur. Ses activités récentes tournent autour de la défense des droits de la femme. La criminalisation du viol et de la pédophilie, elle en a fait son combat et soutient le mouvement "dafa dooy, stop au viol. "

Depuis lors certes des avancées sont notées, a-t-elle reconnu. Cependant, il reste du chemin à faire, clame t'elle...