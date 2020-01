7ème journée Ligue 2 / Résultats et classement : La Linguère perd du terrain...

La Linguère de Saint-Louis reste maîtresse de la Ligue 2 Sénégalaise, malgré son match nul et vierge contre Jamono de Fatick (0-0.) Un point précieux pour les « Samba Linguère » qui perdent du terrain. En effet, son dauphin, l’US Ouakam (2ème, 12pts +5), revient à trois longueurs. De même que l’EJ Fatick (12pts +4) qui garde la première place en ligne de mire malgré sa défaite 1-0 devant Amitié FC.







Le duel des « lanternes rouges » a souri à Africa Promo Foot (13 ème 7pts -1) qui a plongé le Port (14 ème, 3pts -5) un peu plus dans sa crise (2-1). Enfin Guédiawaye FC (5ème, 9pts) et Demba Diop (4ème, 11pts) se sont respectivement imposés contre le DUC (6 ème, 9pts) et Keur Madior (9 ème, 8pts.)







Les résultats de la 7eme journée de Ligue 2 :



Jamono de Fatick 0-0 Linguère



Sonacos 3-0 Thiès FC



Guédiawaye FC 2-0 Duc



Port 1-2 Africa Promo Foot



Renaissance 0-0 US Ouakam



Amitié FC 1-0 EJ Fatick



Keur Madior 0-1 Demba Diop FC