7ème édition du Prix Ragnée : La COSYDEP primée pour la 3e fois

Convergence Technologique a organisé son traditionnel Gala des "Prix Ragnée". La 7ème édition organisée le vendredi 25 Janvier 2019, au Grand Théâtre, a été le lieu de rencontre, de chefs d'entreprise, journalistes, autorités administratives et politiques, d’acteurs de la société civile, etc. À cette occasion, le Coordonnateur national de la COSYDEP, M. Cheikh Mbow, a été primé pour la 3e fois.

Il a ainsi reçu le prestigieux prix de l'engagement citoyen pour l'éducation et son leadership dans le secteur de l'éducation.

« Avec ubbi Tey Jàng Tey face au déficit du quantum. Nos Vacances pour l'Ecole pour anticiper les crises cycliques. Rôle dans la pacification du système. Fervent défenseur de l'offre publique d'éducation », autant d’actions et d’actes posés qui ont poussé convergence Technologique à lui décerner ce prix.