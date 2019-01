7ème édition Prix Ragnée : Dakaractu s’est vu décerner le "Prix Presse en Ligne"

En présence du Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, du Préfet de Dakar, Djiby Diallo et de nombreux autres invités, la 7ème édition du "Prix Ragnée" s’est tenue vendredi soir, au Grand Théâtre.



La Convergence Technologique a encore choisi de sacrer Dakaractu Sarl. Votre site de référence a été récompensé pour avoir développé une approche totalement innovante dans le traitement de l'information générale. Le site Dakaractu, très prisé par les internautes sénégalais et de la Diaspora, s’est vu décerner le prix du "Meilleur Site Internet" lors du Gala de remise de distinctions.



D'autres entreprises qui se sont distinguées dans leurs domaines d’activités n’ont pas été en reste. Ainsi, TransVie a été aussi sur le podium tout comme comme la Préfecture de Dakar en tant que structure administrative de renommée. Me Aliou Sow, Directeur général de Sapco et Moustapha Cissé Lô, député de la Cedeao ont aussi été honorés. La soirée de gala des Prix Ragnée a été placée sous le thème : "Des collectivités territoriales fortes pour un Sénégal émergent"...