7ème édition Forum international de la finance islamique : Le comité en tournée dans les foyers religieux.

En prélude au Forum international sur la finance islamique, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, accompagné de l'initiateur dudit Forum, ont fait le tour des foyers religieux de Pire, Ndiassane et Tivaouane pour solliciter des prières pour une bonne réussite de l'événement. Selon l'initiateur, Serigne Lamine Mbacké, cette 7 ème édition sur la finance islamique se tiendra au CICAD de Diamniadio. Ce forum a pour objectif de trouver les voies et moyens pour l'application de la loi islamique, la Charia dans les banques sénégalaises tout en respectant le principe d’équité qui est le pilier central des pratiques financières islamiques.



La Charia, loi islamique régissant notamment les pratiques économiques et sociales, donne naissance aux principes sur lesquels reposent les pratiques financières islamiques. Ces pratiques se fondent sur ce qui est interdit (haram)et sur ce qui est autorisé (halal). En théorie, est recommandé le partage des pertes et profits (PPP) et la redistribution de richesse, le principe d’équité étant le pilier central des pratiques financières islamiques.