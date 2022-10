7ème congrès mondial des CGLU : La ville de Dakar réintègre les instances, Barthélemy Dias élu vice-président du FMDV.

Dans la cadre du 7ème congrès mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU Monde), suivi de l'Assemblée Générale du Conseil Mondial et du Bureau Exécutif, la ville de Dakar a réintégré ces instances après plusieurs années d'absence. Par la même occasion, le maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias, été élu Vice-président du Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV).



Le maire de Dakar a également participé activement aux panels. Ainsi, il a eu le plaisir d'animer avec ses collègues Maires des villes de Montevideo (Uruguay) et Bogota (Colombie), un panel sur " l'avenir des Villes métropolitaines à partir des desseins et des idées des enfants."



Un thème d'actualité qui invite à une meilleure préservervations des plages, l'aménagement des espaces verts et de loisirs, le reboisement des villes pour combattre la pollution et par ricochet les maladies (ex: l'asthme), etc...