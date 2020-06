7ème art : « Community Case » décrit les effets de la covid-19 en Afrique.

Selon le communiqué de presse, le film est un drame convaincant qui décrit les effets de la Covid-19 en Afrique avec un accent particulier sur Dakar, au Sénégal. « Community Case » c’est l’histoire de trois amis d'enfance, Admow-Adama Diop dans le rôle d’Omar, Ousseynou Ba qui interprète le rôle d’Aly et Pape Mangoné Diop dans la peau de Badou qui vivent maintenant comme des adultes pendant la pandémie COVID-19. Ils ont réussi à rester amis pendant des années jusqu'à ce que la tromperie et la jalousie créent des conflits dans leurs liens.



Alors que les trois étoiles tentent de maintenir leur vie tout en manœuvrant dans un monde affecté par le virus corona, Omar est un excellent exemple de la façon de garantir que le virus ne se propage pas. D'autre part, Badou est un exemple de citoyen qui pense que la pandémie ne peut pas l'affecter. D’autres stars y figurent également dans des seconds rôles comme les acteurs Carole Valérie Andrade « Aïda », Halima Gadji « Amina », Ndiaye Ciré Ba « Dr. Camara » et Bouba Deumbaw « Bouba ».



Ce film, selon toujours le communiqué, sera la première production cinématographique de beaucoup de sites de production basés au Sénégal de NuWorld Media Group qui devrait publier la bande-annonce et organiser une conférence de presse virtuelle en direct du Dream American Café & Lounge. Ce forum ouvrira la porte aux médias pour interviewer les stars du film et les leaders communautaires impliqués le mercredi 3 juin. Dream sera également le lieu de l'événement de première le dimanche 7 juin.



Dans le but de promouvoir les mandats de distanciation sociale, «Community Case» sera également diffusé en direct via divers médias sociaux pour une écoute étendue des invités.



Pour rappel, NuWorld Media Group est une maison de médias complète à vocation mondiale dédiée au divertissement et au développement des créatifs à travers la diaspora.