7ème Forum sur la paix et la sécurité : Macky Sall présente ses six réformes pour une nouvelle gouvernance économique mondiale.

Le président de la République, Macky Sall, à l’ouverture du 7ème Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, est revenu sur les besoins économiques de l’Afrique pour qu’enfin, le continent noir puisse humer l’air de l’émergence. Macky Sall invite les institutions financières internationales et les bailleurs de fonds à augmenter les aides allouées à l’Afrique car le continent a plusieurs défis à relever.



« Rien que pour les infrastructures, les besoins du continent sont estimés entre 130 et 170 milliards de dollars par an. C’est dire que si l’aide peut contribuer à régler une urgence sectorielle, elle ne peut satisfaire les énormes besoins en routes, et autoroutes, en infrastructures globales, centrales électriques, ... indispensables à l’émergence de notre continent », détaillera le Chef de l’État devant ses pairs Africains venus assister à la rencontre sécuritaire.



C’est pourquoi face à ses invités venus des quatre coins du monde, le président de la République donne son avis pour une nouvelle orientation de la gouvernance économique mondiale. « Il faut repenser la gouvernance économique mondiale pour favoriser les conditions de financement de l’émergence du continent. Les réformes doivent porter sur six domaines : assouplir les règles de l’OCDE ; corriger les règles d’évaluation des risques d’investissement en Afrique ; promouvoir davantage le financement mixte ; alléger et simplifier les procédures d’instruction des dossiers de financement ; assurer une transition énergétique juste et équitable ; améliorer les règles d’impositions internationales » fait savoir Macky Sall.