7e journée Super Lig (Turquie) : Pape Alioune Ndiaye et Alassane Ndao buteurs avec Karagümrük.

Pape Alioune Ndiaye a déjà pris ses marques dans son nouveau club turc, Karagümrük. L'international Sénégalais a frappé deux fois ce vendredi lors de la 7e journée de Super Lig, lors de la victoire de son équipe 5-1 contre BB Erzurumspor.

Dans ce festival offensif, l'autre sénégalais de Karagümrük, Alassane Ndao, a aussi marqué le coup en délivrant une passe décisive à son compatriote Badou Ndiaye en plus d'inscrire le 4e but de la partie. Un succès qui leur permet de monter sur le podium avec 11 points, derrière Fenerbahçe et Alanyaspor de Papiss Cissé.