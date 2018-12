7e journée Ligue 1 Sénégalaise / Résultats et classement complet : Pikine reste leader, NGB lanterne rouge !

La 7e journée de la ligue 1 sénégalaise a livré son verdict, avec comme match d’ouverture le duel Ndiambour vs NGB (2-1). La lanterne rouge Sonacos a résisté à l’AS Douane, Teungueth FC s’est imposé devant la Linguère alors que le derby Mbourois entre Stade de Mbour et Mbour PC s’est soldé par un match nul (1-1). Enfin le Casa a été tenu en échec à domicile par Dakar Sacré-Cœur (1-1), et L’AS Pikine occupe la tête du classement, suivie par Teungueth FC. Sonacos et NGB occupent les bas-fonds du classement.