7e édition des championnats d'Afrique de Kung-Fu Wushu / Thiès : L'Algérie remporte la première place devant le Sénégal classé 2ème.

La cité du rail a abrité pendant trois jours (6,7 et 8 septembre 2019) la 7ème édition des championnats d'Afrique de Kung-Fu Wushu. L'équipe algérienne a remporté la première place avec 16 médailles d'or dont 14 en Taolu (enchaînement de techniques) et 2 en Sanda (combat rapproché). Les Jambars du coach Mate Guèye vont se contenter de la deuxième place avec 10 médailles d'Or (5 en Sanda et 5 en Taolu), 8 bronzes et une médaille d'argent. Les Jambars espèrent aller aux championnats du monde qui vont se tenir au mois d'octobre 2019 en Chine.