7 mars 1820 - 7 mars 2019 : « L’histoire de Talaatay Ndèr doit être célébrée partout dans le monde »

La journée internationale dédiée à la femme sera célébrée ce vendredi 8 mars. Une date qui, selon la journaliste Nina Penda Faye, doit être corrélée avec l’histoire des femmes de Ndèr. « L’histoire de Talatay Ndèr doit être revue et célébrée partout dans le monde. » Ainsi, pour une affirmation fulgurante de la gente féminine et la préservation des acquis, la présentatrice de l’émission "Femme africaine moderne" estime que les femmes des médias doivent s’investir davantage dans ce combat contre l’oubli de ces martyrs tombés un certain mardi 7 mars 1820.