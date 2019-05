7 mai 2012 - 7 mai 2019 : Bocandé, 7 ans déjà!

Le Comité des supporters Allez Casa qui t’aime voudrait en ce jour anniversaire de ton rappel à dieu, te dire combien il reste fier et attaché à l’esprit chevaleresque et patriotique que tu incarnes encore à travers le football, au Casa Sport comme en équipe nationale.



Allez Casa voudrait te dire que ton image et ton esprit ont plané sur la cérémonie de lancement des activités commémoratives du cinquantenaire du Casamance Sporting Club-Casa Sport tenues le 28 avril 2019 au Salon d’honneur du Stade Léopold Sédar Senghor, en marge de ses assises nationales.



Ce n’était pas un choix mais plutôt par devoir de reconnaissance. Ton nom est intimement lié à l’histoire de cette plus qu’équipe de football qu’est le Casamance Sporting Club. Tu as fortement contribué à son rayonnement.



Les témoignages élogieux de ton coach Boucar Diouf, de ton coéquipier Daour Gaye, des dirigeants d’alors à travers entre autres Ebleme Solomon, les doyens Amath Seck, Seyni Sadio, Faye Sagna, Mayté kagny et tant d’autres ont permis aux générations actuelles de découvrir encore à quel point tu étais attaché aux valeurs de courage et de patriotisme mais aussi aux couleurs et symboles du Casa Sport, ton club de cœur, voire de raison.



C’est ce courage et ce patriotisme qui ont valu à ton pays le Sénégal de lettres de noblesse en Afrique et en Europe. Ce patriotisme a surement motivé ton sens du dépassement et du pardon à la suite de ta radiation à vie par les dirigeants du football sénégalais en 1980. Tu l’as aussi surement fait pour la cohésion sociale.



Ce cinquantenaire de ton club de cœur sera célébré en ta présence et avec la présence de l’esprit Essamaye, qui n’abdique jamais. Ce cinquantenaire va également contribuer à t’immortaliser toi et tes compagnons de lutte d’alors que sont Ousmane Ndiaye «Compliqué», Bassirou Ndiaye, Maurice Bougazelli, Tidiane Diémé, Mamadou Teuw, Mamadou Diouf «pikinino», Daour Gaye, Demba Ramata Ndiaye, Tony Coly, Mody Ba, Abdoulaye Bayo, Joseph Badiane... ainsi que les dirigeants qui ont jusqu’ici conduit les destinées du Casa.



Le sacré tube «Bocandé Essamaye» de Allez Casa continue toujours de mobiliser de galvaniser supporters et joueurs qui ne t’ont pas forcément vu régner en maître au milieu du terrain dans l’antre du stade Néma.

L’esprit Essamaye ne va jamais s’éteindre!





Malamine Tamba

Président du Comité National Allez Casa