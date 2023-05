6eme journée Caravane « Sénégal Connect » : Sous un soleil de plomb, les localités de Agnam, Bokidiawé Thilogne, Nabadji et Cie se connectent...

La forte canicule notée dans la région de Matam n’a pas entamé l’enthousiasme des caravaniers qui ont bravé les rayons du soleil pour poursuivre leur tournée nationale de promotion du numérique.



C’est ainsi que le ministre Moussa Bocar Thiam a tour à tour traversé les localités de Nabadji où il a été accueilli par Thierno Amadou Sy, le directeur de l’agence de presse sénégalaise (APS), avant de se rendre successivement à Bokidiawé et Thilogne pour finir aux Agnam, à Aéré Lao et Ndioum. Comme c’est le cas depuis le début de cette caravane préparatoire de la semaine du numérique, le message a porté sur comment faire pour mieux appréhender et utiliser le numérique dans divers secteurs d’activités (médecine, éducation, santé, agriculteurs, etc...)