6ème congrès ordinaire du Sels : Saourou Sène invite Mamadou Talla à reprendre le monitoring pour plus d’efficacité.

La 6 ème congrès ordinaire du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS), s'est tenu ce samedi 18 septembre 2021 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



À cette occasion, le secrétaire général du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen et Secondaire du Sénégal (Saemss) Saourou Sène a invité le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, à reprendre le monitoring le plus rapidement et qu'il ne soit pas un monitoring de discours tout simplement, mais un moyen pour régler définitivement le protocole qui n'a que trop duré.



À cet effet, dans ce contexte de pandémie de la Covid-19, le syndicaliste a prié pour que les quelques cas que nous avons connus ces derniers jours cessent définitivement...