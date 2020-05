6ème DÉCÈS À TOUBA / B.D est arrivé tardivement à l'hôpital... Son évacuation n'a pu être mise en œuvre.

Touba a enregistré ce jeudi 28 mai 2020 son sixième décès lié à la covid19. Il s'agit d'un homme de 65 ans, très connu au marché Ocass, marchand ambulant à temps plein.



B. D. a été finalement testé positif après avoir présenté presque tous les symptômes renvoyant au nouveau coronavirus. Seulement, le défunt est arrivé à l'hôpital de Ndamatou très affecté. Malgré les efforts colossaux déployés par le service médical pour le maintenir en vie le temps que son évacuation sur Dakar soit mise en œuvre, B. D. a finalement succombé.



Cet événement malheureux porte le nombre de décès à 6 et le nombre total de malades enregistrés depuis le début à 323 pour la cité religieuse.



Mbacké, sa voisine en est à un total de 43 malades. Signalons toutefois que la commune n'a plus enregistré de cas depuis plus d'un mois..