6e journée éliminatoires CAN 2019 / Le Burkina Faso n'ira pas en Égypte malgré sa victoire contre la Mauritanie (1-0)

Malgré sa victoire à domicile sur la Mauritanie, le Burkina Faso ne sera pas au rendez-vous de la CAN-2019, puisque, dans le même temps, l’Angola s’est imposé au Botswana. Les Étalons avaient terminé 3e de la dernière CAN 2017.



Cette fois, il n’y aura pas eu de miracle. En 2013 et en 2017, le Burkina Faso avait par deux fois arraché son billet pour la phase finale de la CAN dans les ultimes minutes de la 6e journée des éliminatoires. Mais en 2019, même un dernier succès à domicile, face à la Mauritanie (1-0), n’aura pas suffi à renverser la tendance. La faute à l’Angola qui, en s’imposant d’une courte tête face au modeste Botswana (0-1), a privé le troisième de la dernière Coupe d’Afrique d’un nouveau rendez-vous continental.



France24