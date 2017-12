6e journée Ligue 1 : Mbour PC bat NGB (3-2), Diambars concède le nul contre Teungueth (0-0)

L'équipe de Mbaye Diouf Dia s'est imposée à domicile (3-2) face à Niary Tally, en clôture de la 6e journée de la Ligue 1. Ce n'est pas parce que les joueurs de MPC n'ont pas souffert qu'ils ont particulièrement rayonné au stade Caroline Faye. Ils ont vite trouvé la faille – Ansouma Kujabi, à la 7e minute – et étouffé leurs adversaires dans la première demi-heure, sans pour autant parvenir à se mettre à l'abri, à la mi-temps. NGB a peu à peu pris confiance et a même pu égaliser en seconde période par l'entremise de Moussa Kalidou Djité (60e). Assane Touré a aggravé le score à la 63e minute pour l'équipe des quartiers de Niary Tally Grand-Dakar Biscuiterie (NGB). Benoît Toupane (72e et 82e) a permis au Mbour PC de revenir au score et de l'emporter en inscrivant deux buts (3-2).

Le club mbourois a pris trois points et s'envole au classement. Mbour PC remonte à la troisième place, derrière Génération Foot (GF), qui compte le même nombre de points, mais avec une bonne différence de buts (+7) que les mbourois. MPC est à un point du leader, Sonacos.

Diambars FC ne parvient plus à gagner. Les académiciens ont concédé face à Teungueth, samedi, leur troisième nul de suite en championnat (0-0).