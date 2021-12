6e conférence des ambassadeurs et consuls généraux : un mémento et un « plan stratégique quinquennal 2022/2026 » présentés au chef de l’État.

Chargée de coordonner la diplomatie sénégalaise, la ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall a réuni les représentants du Sénégal à l’étranger à la 6e conférence des ambassadeurs et consuls généraux, tenue du 02 au 03 décembre 2021 au CICAD. En effet, cette rencontre du corps diplomatique sénégalais est une contribution pour le mandat à venir du président Macky Sall, choisi par ses pairs pour la présidence de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine, pour l’année 2022.







Pour ce mandat du Sénégal, la ministre des affaires étrangères et les plénipotentiaires ont dressé un certain nombre de suggestions et de recommandations à l’attention du président pour relever les nombreux défis auxquels fait face le continent africain depuis toujours.



Pour Aïssata Tall Sall, « les plus pressants de ces défis sont le terrorisme, les menaces sécuritaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest, l’urgence climatique, l’émigration irrégulière, la pauvreté et les crises sanitaires. »







Les débats ont permis, d'après la ministre, de soulever les problèmes, de cerner les difficultés et d’identifier les goulots d’étranglement. Ainsi, à l’issue des discussions entre diplomates, un mémento est élaboré à l’intention des missions diplomatiques et consulaires. Ce manuel de procédure, qui remplace celui élaboré en 1971 est présenté au président de la République, venu présider la cérémonie de clôture de cette 6e conférence des ambassadeurs et consuls généraux.







En outre, la présence de l’État du Sénégal sur la scène internationale a aussi été discutée par les participants à cette conférence. Certes, bien que symbolique, les débats pilotés par la ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur se sont aussi penchés sur l’urgence de contribuer à augmenter l’efficacité des actions entreprises sur la scène internationale par le Sénégal. « Cette réflexion a été consignée dans un document que nous appelons plan stratégique quinquennal 2022/2026, qui servira de boussole à notre action diplomatique », a aussi indiqué Aïssata Tall Sall.