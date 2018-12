6e Journée Champions League : 15 équipes qualifiées connues

Ce mardi, plusieurs équipes se sont qualifiées pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Grâce aux résultats de cette 6e journée, le Paris Saint-Germain et Liverpool ont notamment rejoint le FC Barcelone, le Borussia Dortmund ou encore l'Atletico Madrid, déjà qualifiés. A noter que l'on connait donc 15 des 16 formations qui seront présentes en 8es, le dernier billet se jouera entre l'Olympique Lyonnais et le Shakhtar Donetsk mercredi.



Les équipes qualifiées en tant que premier : Paris Saint-Germain, FC Barcelone, Borussia Dortmund, FC Porto, Real Madrid.



Les équipes qualifiées en tant que deuxième : Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, AS Roma.



Les équipes qualifiées mais dont la position finale reste inconnue avant mercredi : Manchester City, Bayern Munich, Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Manchester United.