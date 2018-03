6ans de Macky au pouvoir : « Nous sommes déçus et meurtris » (Badara Gadiaga Rewmi)

Les acteurs politiques, notamment les partis de l’opposition et les mouvements politiques ont répondu présent au rassemblement de la Cos-M23 à la place de l’Obélisque : place qui a porté le Président Macky Sall à la tête de l’État, selon Badara Gadiaga de Rewmi. « Nous étions là, à la même place, il y a 6 ans. Il y a des gens qui sont morts, d’autres emprisonnés pour défendre les principes de la démocratie. Aujourd’hui, nous sommes déçus et meurtris des 6 ans de magistère du Président Macky Sall qui se résument par l’injustice et la mal gouvernance. » Même son de cloche pour Thierno Bocoum, leader du mouvement AGIR qui déplore l'action du gouvernement. D'après lui, l'État n'a pas tenu sa promesse de créer 500.000 emplois.