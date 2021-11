À l'occasion de la 69ème session de la Commission africaine des droits de l'homme et des Peuples (CADHP), la doyenne de la commission, en installant les nouveaux adhérents de la commission, leur a rappelé les défis qui les attendent.



« Le chantier est vaste et les attentes nombreuses. On attend de vous une contribution pour améliorer et faire avancer les droits de l'homme en Afrique. Nous devons nous pencher tous ensemble sur les problèmes et sujets de préoccupation qui nous interpellent. Notre défi, c'est de faire des droits de l'homme une réalité en Afrique », fera savoir l'Honorable Maya Sahli-Fadel.