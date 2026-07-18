69ᵉ session de la CEDEAO: Le Président Diomaye Faye en visite de deux jours à Freetown

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin à destination de Freetown, en République de Sierra Leone, où il prendra part au Sommet sur l’avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à la 69ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Ces assises, qui réunissent les dirigeants de la région, seront consacrées aux enjeux majeurs de l’intégration, de la coopération et de la solidarité entre les peuples ouest-africains. Le rendez-vous de Freetown intervient dans un contexte marqué par plusieurs défis pour l’organisation sous-régionale, entre recompositions géopolitiques, questions sécuritaires et volonté affichée de relancer la dynamique d’intégration entre les États membres.



Le séjour du Chef de l’État en Sierra Leone se déroule du 18 au 19 juillet 2026.