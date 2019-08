68ème conférence de l’ONU sur la Société Civile : Le REDHUS planifie la réplique nationale

À l’occasion de la 68ème conférence annuelle des Nations Unies sur la Société Civile qui se tient à Salt Lake City aux États-Unis, le Réseau Droits Humains au Sénégal (REDHUS) a voulu marquer l’événement en initiant une journée de Réplique nationale ou réunion préparatoire autour du thème ‘’construire des villes et des communautés inclusives et durables’’.

Dans son rôle d’instigateur de la réplique depuis 1997, le REDHUS à travers cette conférence mondiale, livre la contribution de la société civile sénégalaise qu’il transmet au Département des Communications Mondiales. L’objectif principal vise à engager des réflexions liées au thème pour les faire intégrer dans le document de la conférence de Salt Lake City, la première depuis 1947. Des sous thèmes en lien avec la thématique générale, notamment l’urbanisation durable inclusive, le défi de la résilience aux changements climatiques, le rôle fédérateur de l’Objectif de Développement Durable 11 dans l’agenda 2030 et l’accès équitable aux ressources naturelles, étaient au coeur des débats. Ceci dans le but de répondre efficacement au développement des villes et communautés inclusives et durables. La rencontre s’est tenue au siège du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH) en collaboration avec le ministère de l’environnement et du développement durable, du ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique et de la coalition ‘’Publiez ce que vous payez’’.