66ème congrès de l’UIA : Dakar, capitale des avocats du monde.

Pour la première fois depuis 1927, date de la création de l’Union Internationale des Avocats (IUA), l’association va tenir son 66ème congrès annuel en Afrique subsaharienne, à Dakar.



L’événement prévu du 26 au 30 octobre au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, entend réunir environ 800 avocats venant de 80 pays pour assister à des sessions techniques sur divers sujets avec des thèmes centraux d’actualité. Il s’agira d’échanger sur « la gouvernance des ressources minières et énergétiques en Afrique et au-delà », mais également sur « l’efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires ». Une session spéciale sur « les violences sexuelles dans les zones de conflit » sera également aux cœur des discussions et sera animée par l’un des invités d’honneur du 66ème congrès, le Dr Denis Mukwege, prix Nobel pour la paix 2018.



En conférence de presse, ce 24 octobre, les organisateurs de l’événement, notamment le président de l’UIA, Hervé Chemouli, le président du 66ème congrès de l’UIA, Papa Laïty Ndiaye et le bâtonnier de l’ordre des avocat du Sénégal, Mamadou Seck ont souligné le caractère incontournable du rendez-vous. L’UIA est une organisation mondiale et multiculturelle pour la profession juridique. Elle favorise le développement professionnel et l’échange international d’informations et d’idées, promeut l’État de droit, défend l’indépendance et la liberté des avocats dans le monde et renforce l’amitié, la collégialité et le réseautage entre ses membres présents dans 110 pays.