66e Session Ordinaire de la Cedeao à Abuja : Le Président Bassirou Diomaye Faye participe à l'ouverture des travaux, ce dimanche

Le chef de l'État Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye participe, ce dimanche 15 décembre 2024, à la 66e session ordinaire des Chefs d'État de la Cedeao à Abuja au Nigéria. Ayant quitté Dakar, ce samedi 14 décembre 2024, BDF a été accueilli avec tous les honneurs à l'aéroport d'Abuja.

Au cours de ce sommet, les chefs d'État vont discuter de la crise entre la Cedeao et les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), qui est une confédération créée au mois de juillet 2024 et composée du Mali, du Burkina Faso, et du Niger. Le président Sénégalais Bassirou Diomaye Faye a promis de faire les médiations entre ces pays du Sahel et la Cedeao.