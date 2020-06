642.116.324 FCFA de UNFPA au secteur de la santé pour faire face à la COVID 19

Dakar, Sénégal – 25 juin 2020. Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr a réceptionné officiellement, ce jour, en présence du Chargé d’affaires, M. Matthieu Kimmell et de la Représentante Résidente de UNFPA, Mme Cécile Compaoré Zoungrana, un important lot d’équipements de protection individuelle et collective.



Cet équipement est destiné à la Direction de la Santé de Mère et de l’Enfant (DSME), aux dix régions médicales d’intervention du Programme dans les axes Nord, Centre et Sud, au District Sanitaire de Poponguine et à la Commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane à travers le Projet Fass Emergent. Cette contribution de UNFPA, sur financement du Canada et de Luxembourg, s’inscrit dans le cadre global de l’appui du Système des Nations Unies, au plan national de riposte à la COVID 19.



D’un montant de 642.116.324 FCFA, cet appui va permettre de doter les structures de santé des zones d’intervention, le personnel de santé notamment les sages-femmes, les Bajenu Goxx, des équipements suivants: gels hydro alcooliques, thermos flashs, masques, lunettes, combinaisons à usage unique pour le personnel soignant, sacs à poubelle pour la gestion des déchets, gants d’examen, stériles, tubes de prélèvements, eau de javel, savon, etc.



Pour la Représentante Résidente de UNFPA, Mme Cécile Compaoré Zoungrana, «chaque femme, même en période de COVID 19, a droit à un accouchement sûr et sans danger. L’accès aux services de santé de la reproduction/planification familiale, la prévention des grossesses non désirées et du VIH doivent rester une priorité en toute circonstance». En effet, les crises humanitaires aggravent la mortalité maternelle. Chaque jour dans le monde près de 500 femmes et adolescentes meurent de complications liées à leur grossesse ou à un accouchement dans des situations d’urgence ou dans des États fragiles. Du fait de la forte priorité accordée à la COVID-19, le manque d’information, la stigmatisation ou la peur d’être contaminé, on note dans certains cas, une interruption dans la continuité des services intégrés de santé sexuelle et reproductive.



Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr a, pour sa part, salué la contribution de l’UNFPA, du Canada et de Luxembourg. « La dotation en équipements de protection individuelle et collective vient renforcer le dispositif déjà mis en place par le Gouvernement. Elle contribuera à assurer la continuité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent, une priorité du ministère, traduite par l’élaboration du Plan de contingence par la DSME».



Depuis l’apparition du 1er cas de COVID au Sénégal UNFPA soutient le plan national de riposte à travers (i) l’appui à la coordination et la surveillance des cas, (ii) le renforcement des capacités des prestataires de santé et agents communautaires, (iii) la fourniture de médicaments vitaux pour la mère, l’enfant, l’adolescent (e)/jeune, iv) la fourniture d’équipements et produits de protection individuelle, v) le soutien à l’engagement et la mobilisation communautaire.