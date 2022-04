62ème anniversaire de l'indépendance : la place de l'indépendance accueille ses hôtes

A l'occasion du 62ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, la place de l'indépendance a été choisie pour célébrer les héros de la nation. Le gouvernement est présent avec des députés de l'assemblée nationale et des invités de la République.

Le sélectionneur national des Lions de football, Aliou Sané est aussi présent ainsi des officiers des armées et diplomatique.

Pour rappel, la 62ème édition de la fête de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale est marquée par une prise d'armes compte tenu des travaux du Brt.

Le thème de cette année porte sur : « Force de défense et de sécurité et résilience nationale »