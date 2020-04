60 ème anniversaire de la fête de l’Indépendance : le joli geste des Emirats Unis pour le Sénégal.

Les autorités du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis ont décidé de mettre en exergue le drapeau du Sénégal sur la façade de l’immeuble abritant la Tour Burj Khalifa à Dubaï et sur celle de l’immeuble Adnoc Tower à Abu Dhabi le Samedi 4 Avril prochain. Ceci afin de célébrer avec les sénégalais résidant aux Emirats Arabes Unis, la 60 anniversaire de l’indépendance nationale du Sénégal. Un geste salué par l’Ambassade du Sénégal aux Émirats Arabes Unis qui indique qu’il est « l’illustration des relations fraternelles entre le Sénégal et les Emirats Arabes Unis ».