60 ans de partenariat Sénégal-USA : L’ambassadeur Américain et le ministre de l’Intérieur vantent cette collaboration historique.

L’ambassadeur des États-Unis d’Amérique a rappelé l’excellente coopération entre son pays et le Sénégal qui dure depuis 60 ans. À l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la conférence nationale sur la sécurité collaborative, Son Excellence Dr. Tulinabo S. Mushingi à magnifié cette collaboration devant le ministre de l’Intérieur du Sénégal.



« 60 ans sans faille. Nous espérons avec l’aide de toutes les parties intégrantes pour cette collaboration, consolider cette coopération jamais vécue par les États-Unis en Afrique. Les États-Unis remercient le gouvernement du Sénégal pour la qualité et la solidité des 60 ans de partenariat, mais aussi de présenter toutes nos félicitations pour les efforts déployés dans la lutte contre l'insécurité, les crimes organisés, renforçant le dispositif législatif et institutionnel dans une perspective d’améliorer l’effectivité du régime de sanction. »



En réponse à cette civilité, le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome se félicitera lui aussi de cette collaboration. « Je magnifie l’excellence des relations entre le Sénégal et les États-Unis toujours placées sous le sceau de l’amitié et de la coopération. Vous l’avez vu, tous les présidents Américains ont rencontré les présidents Sénégalais. Du président Senghor au président Macky Sall, la solidité des relations s’est traduite dans différents domaines, notamment celui sécuritaire », dira-t-il devant le parterre d’autorités civiles et militaires venues participer à cette cérémonie.