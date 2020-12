60 ans CONFEMEN / Lancement du rapport international PASEC2019 : Macky Sall "parrain" d'un système éducatif plus performant.

La Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) a tenu ce lundi 21 décembre, la cérémonie officielle de lancement du rapport international du Programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC2019.



Sous la présence effective du président Macky Sall, parrain de l’évènement coïncidant avec les 60 ans de la CONFEMEN, le président de la CONFEMEN, Dominic Cardy et le directeur de l'agence française de développement (AFD), bureau Dakar, Alexandre Pointier ont tour à tour décliné leurs attentes et appréciations diverses.



Cette seconde évaluation du PASEC, a vu la participation de 14 pays dont le Burkina Faso, la côte d'ivoire, le Gabon, la RD Congo, le Cameroun, Madagascar etc... À préciser que les données transcrites dans le rapport ont été collectées auprès des élèves (Du début à la fin de la scolarité primaire), des enseignants et des directeurs d'écoles. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'un rapport PASEC2019 sera produit pour chacun des 14 pays participants. La restitution desdits rapports internationaux est prévue au cours de l'année 2021.



Ledit rapport PASEC2019 devrait permettre à la CONFEMEN de présenter officiellement les résultats aux acteurs et partenaires de l’éducation au niveau international et de partager avec la communauté éducative les messages clés et pistes de réflexion. Il permettra également de recueillir des contributions sur les stratégies d’amélioration des acquis scolaires dans les pays francophones en général et dans les pays d’Afrique subsaharienne en particulier. La première évaluation avait été faite en 2014 auprès de 10 pays.