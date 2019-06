6.000 milliards de redevance à Franck Timis : C’est 1 000 000 de familles sénégalaises qui pouvaient sortir de la pauvreté, selon Tekki

L’enquête de la BBC qui continue d’alimenter les discussions est au cœur de la question économique de la semaine (la QES TEKKI). En effet, il est dit qu'avec les redevances, Franck Timis devrait empocher 6.000 milliards dans l’exploitation du gaz de St-Louis.

Pour Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki, cette somme aurait pu sortir 1.000.000 de familles de la pauvreté. « 6.000 milliards c’est beaucoup d’argent. Il faut savoir qu’en augmentant de 5.000 francs CFA par jour les revenus d’une famille sénégalaise, elle peut sortir de la pauvreté extrême. Ainsi bien orientée, la somme de 6.000 milliards peut sortir 1.000.000 familles sénégalaises de la pauvreté, soit 8.000.000 de personnes environ.

Telle est la conséquence directe du deal organisé par le régime de Macky Sall dans le gaz de St-Louis », a-t-il fait savoir. Selon le député, pourtant Macky Sall avait été prévenu par un rapport de l’IGE et le terrain balisé par les conclusions des Assises Nationales.

Aussi dira t-il pour finir, après avoir livré le Sénégal à Franck Timis, il a saccagé les finances publiques, cassé le secteur informel et enrichit la galaxie Faye Sall et quelques sociétés étrangères.