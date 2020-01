5eme journée Ligue 1 : Teungueth conforte sa place de leader face à la Douane (1-0)

Le match des "Leaders" opposait ce samedi après-midi, le premier de la ligue 1 Teungueth FC qui recevait à Ngalandou Diouf, son dauphin l'AS Douanes. Avec 10 points au compteur après quatre journées disputées, les deux formations séparées par le goal average, jouaient pour la première place.





Intraitables à domicile, les "Rufisquois" qui n'ont concédé aucune défaite jusque-là (3 victoires et un nul) ont réussi la belle opération de la 5ème journée en s'imposant par un but à un zéro face aux "Gabelous." Un peu après l'heure de jeu, Baye Djiby Diop réussira à tromper la vigilance du Portier des "Douaniers" (1-0, 67e.)



Ça sera l'unique buteur de la rencontre. Un score suffisant pour assurer ce succès crucial à domicile. Une victoire qui conforte le coach Youssouph Dabo et ses hommes en tête de la L1 avec 13 points.