5ème journée Ligue 1 : Quatrième revers des Goréens qui s'inclinent devant le Jaraaf (1-0)

Rien ne va plus à l'US Gorée. En cette entame de championnat, les insulaires cherchent encore leur football après quatre journées jouées. La lanterne rouge qui n'a réussi qu'à gratter un point (1 nul et 3 défaites.) S'enfonce un peu plus dans la dernière place de la L1.





Les insulaires viennent d'enregistrer leur quatrième défaite en cinq journées. Face à au Jaraaf (10 ème, 4pts) qui tentait de se relancer, les insulaires n'ont pas tenu le choc. En effet, l'USG qui recevait au stade de Mbao, a été cueilli à froid avec un but matinal inscrit par les visiteurs.



Dès le premier quart d'heure de la partie, Cheikh Oumar Koné, faisait trembler les filets (1-0, 13e.) Une courte victoire qui permettra au club fanion de la Médina "de se rapprocher du peloton de tête. Avec 7 points au compteur, le Jaraaf est désormais à six points du leader Teungueth FC (1er, 13 pts)