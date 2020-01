5ème journée Ligue 1 : Le CNEPS Excellence et Niary Tally se neutralisent (0-0)

Pas de vainqueurs entre le CNEPS Excellence de Thiès et les pensionnaires de Niary Tally. Les deux formations se sont partagées les points ce samedi 11 janvier sur la pelouse de stade Lat Dior de Thiès (0-0.)



Une mauvaise opération pour les deux équipes en quête de points. Si le CNEPS, champion de Ligue 2 en titre court derrière une première victoire dans l'élite (3 nuls et 2 défaites après 5 journées.) Niary Tally ne se porte pas mieux avec un seul succès et trois marches nuls (Si l'on compte celui-ci.) Les deux formations restent dans le ventre mou du classement général.