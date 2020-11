5ème édition du Forum annuel sur la filière arachidière au Sénégal : Le Copega fait la promotion des sociétés coopératives.

Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide ( Copega) organise à Kaolack sa 5ème édition du Forum annuel sur la filière arachidière au Sénégal.



Cette année, le thème est axé sur la promotion et le développement des sociétés coopératives dans l'exportation de l'arachide et de ses dérivés.



Le Copega avec à sa tête, Habib Thiam, entend répondre ainsi favorablement à la volonté souvent exprimée par le chef de l'État recommandant les acteurs à s'organiser en sociétés coopératives et à l'intérêt des acteurs eux-mêmes pour aller vers cette nouvelle donne.



C'est la raison pour laquelle, ladite structure compte amorcer la mutation pour une meilleure garantie juridique et judiciaire tant pour ses sociétaires que pour ses partenaires et investisseurs...