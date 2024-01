5eme édition Gingembre Littéraire : Les panelistes tracent la voie de l'exploitation de nos ressources

La cinquième rencontre du Gingembre littéraire initiée par le journaliste accrédité auprès des Nations Unies, El Hadj Gorgui Wade Ndoye, a été clôturée ce Jeudi 11 Décembre à Rufisque. L'édition de cette année placée sous le thème, "Quelle gestion foncière et des ressources naturelles pour un développement durable et inclusif", a permis aux différents intellectuels réunis à travers ce rendez-vous annuel de poser le débat sur les opportunités, défis et perspectives liés à l’exploitation du gaz et du pétrole.



Une façon pour l'initiateur de démontrer la mauvaise gouvernance des ressources naturelles en Afrique qui souvent donne naissance à des con­flits sociaux parfois armés, d’inégalités, d’exclusion et de marginalisation, tout en étant un facteur de destruction de l’écosystème dans la plupart des pays insuffisamment préparés à faire des ressources naturelles, une réelle valeur ajoutée pour le développement économique et le progrès social.



L'économiste Mamadou Ndione, par ailleurs maire de Diass qui a fait la restitution des travaux, estime que pour répondre à la question des résultantes de l’exploitation de ces ressources sur le vivre-ensemble, il va falloir qu'il y ait de l'équilibre, faire de sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de désinformation liée à cette ressource naturelle, s'assurer que le dispositif mis en place par l’État, notamment la loi sur le contenu local, la loi sur la répartition inter générationnelle soit mis en œuvre. "Cette restitution a permis de passer en revue tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, notamment dans la gestion foncière qui est un sujet délicat. Parce que c'est une compétence transférée entre l’État et les collectivités territoriales avec le souci de faire de sorte que les populations puissent en bénéficier dans le respect des lois et règlements", a-t-il ajouté, indiquant que pour vivre ensemble il faut se connaître, se dire la vérité, en évitant la désinformation tout en veillant à ce que la jeunesse de notre pays puisse s'épanouir dans la paix et la concorde.



Quant à la professeure de lettres et écrivaine, Fatima Diallo Ba, l'une des panelistes, elle abordé la thématique dans le sens de l'incarnation de l'éthique, de la droiture et de l'honorabilité pour vivre ensemble avec une bonne gestion de ressources naturelles et foncières. "Quand on parle de ressources, il faut parler de la manière dont il faut gérer. Mon grain de sel a été de dire que le sens de l'honneur, le sens de la parole étaient quelque chose d'important dans la gestion de toute forme de ressources. Nous avons une culture très riche en ce qui concerne la prévention. Nous avons pas mal de valeurs qui nous posent des interdits. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous avons des barrières qui sont là qui ne sont pas visibles. Nous avons des lois invisibles qui sont transmises par exemple par l'éducation qui sont autant de choses qui nous permettent de ne pas franchir l'infranchissable", a rappelé l'écrivaine, ajoutant que” quand on est droit on ne vole pas. On ne ment pas. On ne trahit pas. Et il y a énormément de choses dans notre culture de base que nous devons revivifier pour avoir une éthique nouvelle de la gestion des choses”, a-t-elle conclu...