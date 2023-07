5e réunion de coordination de l’UA: Le Président Macky Sall a échangé avec son successeur sur les urgences avant l’étape de Kigali

Le Président Macky Sall a participé ce dimanche à la réunion de coordination de l’Union Africaine à Nairobi. Les avancées notées au cours de la mandature du président ont facilité, selon le Comorien, Azalli Anssoumani, les travaux.







Cette 5e réunion de l’UA a été une occasion pour les États membres de faire l’état des lieux. Le Président Macky Sall présent à cette réunion représente le Sénégal en tant que rapporteur et membre du bureau.







Dans son discours au cours de cette réunion, le président en exercice de l’Union Africaine confirme sa volonté de poursuivre l’œuvre de son prédécesseur qui a plaidé pour l’Afrique dans un contexte difficile marqué par les chocs et crises diverses.







La crise soudanaise, les conflits en République démocratique du Congo, l’instabilité au Mali et au Burkina, la crise russo-ukrainienne ainsi que le réchauffement climatique, tout a été revu au cours de cette réunion. Le président en exercice de l’UA et le Président Macky Sall ont souligné l’urgence de fédérer les forces pour atteindre les objectifs.







Après cette réunion, le Président Macky Sall a quitté Nairobi pour Kigali, deuxième étape de sa visite en Afrique de l’Est.