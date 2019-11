5e congrès annuel du ATRN : La DGID et l'ATAF pour la numérisation de l'administration fiscale

La direction générale des impôts et domaines a accueilli le réseau africain de recherche en fiscalité pour l’ouverture de son 5e congrès annuel, ce mercredi, sous le thème : ‘’Numérisation : défis opportunités – discussion sur le partage fiscal africain’’.



Cette rencontre a réuni des invités venus de plusieurs pays d’Afrique. Le Forum de l'Administration Fiscale Africaine (ATAF) qui héberge le Réseau africain de recherche fiscale est une organisation internationale d'adhésion des autorités fiscales africaines, et compte actuellement 38 pays membres du continent. Il sert de réseau africain qui vise à améliorer les systèmes fiscaux en Afrique à travers les échanges d'informations, la diffusion des connaissances, le renforcement des capacités et la contribution active à l'agenda fiscal régional et mondial.



Selon la directrice de la recherche chez l’ATAF, Nara Monkam, le thème choisi porte sur l’importance d’appeler toutes les administrations fiscales à être prêtes pour la numérisation et enfin, de bénéficier de tous les avantages possibles.