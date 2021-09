5e Forum - Artp média / Mountaga Cissé décortique les habitudes Sénégalaises sur le net : « Sur 20 mots-clés les 16 sont du divertissement… »

Intervenant lors du 5ème forum de partage et d'échanges avec les Journalistes et les professionnels de l’information sur les secteurs régulés par l’ARTP, Mountaga Cissé, consultant, Blogueur et formateur en nouveaux médias, a réalisé une radioscopie des médias en Ligne au Sénégal. Mais, plus loin encore, il s'est amusé à décortiquer les habitudes Sénégalaises sur internet.



Sous cet angle l'on s'est rendu compte, du comportement des populations sur les réseaux sociaux où la plateforme YouTube arrive en tête chez les usagers sénégalais. Avec des recherches plus axées sur le contenu divertissant, les films et les séries Sénégalaises viennent en tête (Infidèles, Karma..) à côté du chanteur Wally Seck entre autres.



Toutefois, ceci n'empêche en rien les sénégalais d'avoir un regard sur l'actualité, a fait savoir Mountaga Cissé. Il soulignera l'importance des réseaux dans la promotion et la préservation de la liberté d'expression au Sénégal.