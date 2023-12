5e Édition « Gingembre Littéraire » / Pétrole et gaz : « Ce qu’il faut savoir sur ces énergies » ( Manar Sall )

« Depuis les années 50, le Sénégal s’exerce dans la recherche et l’exploitation », a rappelé Manar Sall, Directeur Général de Petrosen Aval SA (Trading & Services), ce vendredi lors de la 5ème édition du « Gingembre Littéraire ».

Selon lui, la découverte du pétrole et du gaz devrait beaucoup enrichir notre pays étant donné que chaque puits foré coûte entre 50 et 100 milliards. C’est pourquoi dans les recherches, il est toujours nécessaire de faire recours à des partenaires.

Or, dans ces exploitations les chances de réussite sont très minimes et le taux très faible par rapport à la somme d’argent investie.

« Le Sénégal, un pays plus gazier que pétrolier. Le champ pétrolier découvert se situe entre la Sénégal et la Mauritanie, contrairement à la plupart des pays, la découverte a été une œuvre de paix entre les deux pays qui ont décidé de travailler ensemble pour tirer les bénéfices de ce trésor et d’être à 50 / 50, une réussite africaine », selon le sieur Sall. Ce dernier est d’ailleurs revenu de manière très détaillée sur l’utilisation de ces énergies.

