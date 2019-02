50 millions de la Fondation « Servir le Sénégal » aux mosquées de la Patte- d’oie : « Aucune consigne de vote en faveur du Président » (Association des musulmans)

La Fondation « Servir le Sénégal », dirigée par la Première dame Mariéme Faye Sall, a offert aux mosquées de la Patte-d’oie cinquante (50) millions de francs Cfa. Ce, dans le cadre de l’aide aux sites et infrastructures religieuses. Une subvention qui a profité aux mosquées de la commune. Une offre généreuse mais qui, dans un contexte électoral chargé, apparait comme une volonté pour la femme du chef de l’Etat sortant Macky Sall d’orienter les intentions de vote vers son candidat. Ainsi, l’Imam Aliou Hann de la Grande Mosquée de la Patte d’oie, qui a reçu 10 millions de cette manne, a été accusé de détournement, hier, sur les réseaux sociaux. Suffisant pour que ce dernier ainsi que son trésorier, le délégué de quartier et le président de l’Association des musulmans de la Patte-d’oie sortent de leur réserve. « On a reçu 10 millions de la Fondation dirigée par la femme du chef de l’Etat. C’était vendredi dernier, jour où la mosquée connait une affluence avec la grande prière. L’Imam a reçu l’argent devant tous les fidèles et l’a annoncé publiquement et a prié pour eux parce, précisant que cet argent-là est destiné au fonctionnement de cette mosquée », a réagi El hadj Malick Sy Gaye Président de l’Association des musulmans de la Patte-d’oie. Il a, par ailleurs, indiqué que la gestion est rigoureuse dans cette mosquée de la Patte-d’oie qui dispose d’un livre comptable pour assurer la traçabilité des fonds reçus et des dépenses effectuées. « Il est clair maintenant que ceux qui veulent profiter de cette situation pour semer le doute sont des malfaiteurs. Et je veux que cela soit clair, ce don n’est et ne sera jamais une opportunité pour obtenir une consigne de vote. Maintenant nous ne pouvons pas cracher sur argent puisque la mosquée en a besoin. C’est nous même qui étions allés chercher cette subvention. L’argent a été remis au trésorier qui l’a reversé dans les comptes de la mosquée », précise-t-il.