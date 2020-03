Ils étaient 2 le lundi. Et vendredi, le département de Rufisque s'est retrouvé avec 7 cas d’infection au coronavirus. Ce sont donc 05 nouveaux cas dans le département. Mais contrairement aux rumeurs qui circulent, Dakaractu/Rufisque a câblé le médecin chef du district sanitaire de Rufisque, le Dr. Mbaye Thiam, pour en avoir le coeur net.

Ainsi, selon lui, les gens doivent garder leur sérénité et ne pas céder à la panique. Les cinq nouveaux cas sont tous des cas importés et n'ont pas été en contact ni avec leur famille, encore moins la population", a tenu à preciser le MCD de Rufisque.